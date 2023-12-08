عمرو أديب: مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية تبعد أمتارا عن الحدود المصرية

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاهد نزوح المواطنين الفلسطينيين صوب جنوب قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هناك لقطات مصورة لأماكن نزوح الفلسطينيين في مدينة رفع داخل قطاع غزة، تظهر فيها الحدود المصرية، في إشارة قرب المخيمات من الحدود.



وأضاف أن مخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية تبعد أمتارا عن الحدود المصرية، مؤكدا أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين.



وأشار إلى أنّ هناك فلسطينيين هُجِّروا خمس مرات خلال الأسابيع الماضية على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تنقّل هؤلاء الأشخاص من عدة مناطق للهروب من القصف.



ورجّح أديب أن يطول أمد العدوان الإسرائيلي على غزة لفترة طويلة.