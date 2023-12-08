لاعب بلوزداد: لم نأت للدفاع أمام الأهلي

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أبدى حسين بن عيادة، مدافع شباب بلوزداد الجزائري، رضاه عن نتيجة التعادل مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة لدوري الأبطال.

وقال بن عيادة في تصريحاته لفضائية بي إن سبورتس: "المباراة كانت صعبة أمام خصم قوي. كنا متحفزين وجاهزين للمواجهة".

وأضاف: "كانت نتيجة مرضية خارج أرضنا. ننتظر لقاء العودة لنفوز بإذن الله".

وأكمل: "لم نأتِ إلى هنا لندافع. لدينا لاعبين من أصحاب الخبرة مثل عدلان قديورة ورايس مبولحي".

وأنهى: "المدرب معنا منذ شهرين ولم يقل لنا أن نتراجع بل نهاجم معا وندافع معا، وكنا قادرين على تحقيق الأفضل رغم الغيابات".