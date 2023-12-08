بلينكن: المساعدات العسكرية لأوكرانيا تخلق أيضا فرص عمل داخل الوطن

تدفع الحكومة الأمريكية بحجج اقتصادية من أجل الحشد لصالح تقديم مزيد من الدعم لكييف، وذلك في مواجهة المقاومة السياسية الكبيرة لتقديم المزيد المساعدات لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، في أعقاب لقائه مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن يوم الخميس ،"إذا تطلعنا إلى الاستثمارات التي قمنا بها في الدفاع الأوكراني للتعامل مع هذا العدوان، 90 % من المساعدات الأمنية التي قمنا بها تم انفاقها بالفعل هنا داخل الولايات المتحدة مع شركاتنا المصنعة".

وشدد بلينكن على أنه هذا "خلق المزيد من فرص العمل الأمريكية، والمزيد من النمو داخل اقتصادنا".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن هذا بالإضافة إلى أهمية دعم كييف بالنسبة للسياسة العالمية والأمن القومي الأمريكي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي الداعم العسكري الأكثر أهمية لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.

ومنذ بداية الحرب في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لكييف. ومع ذلك، فإن تقديم المزيد من المساعدات يعرقله نزاع سياسي داخلي بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس.

ويعرب العديد من الجمهوريين عن شكوكهم بشأن دعم أوكرانيا أو يرفضون ذلك تماما.

ومرة أخرى، لا تحتوي الميزانية الانتقالية التي تم إقرارها مؤخرا على أموال جديدة لأوكرانيا.

وخلال زيارته، وجه كاميرون أيضا نداء قويا لتقديم المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. وقال إنه لا يريد التدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، بل إنه يقدم فقط الدوافع التي يعتبرها مهمة "كصديق لأمريكا، وصديق لأوكرانيا".