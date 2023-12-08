كلوب: تجديد عقد نجم الفريق ليس بيدي ولا أتابع مانشستر يونايتد

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حالة الفريق قبل مباراة كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة 16، في الدوري الإنجليزي.

يلعب ليفربول، أول مباريات الجولة في الدوري، في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، غدا السبت، على ملعب «سلهريست بارك».

أقيم اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للمدرب الألماني وجاءت تصريحاته على النحو التالي:

حول إصابات الفريق: «أليسون بيكير في حالة جيدة، لكن لا أدري إذا كان جاهزا لخوض مباراة الغد أم لا. أليكسيس ماك أليستر ليس على ما يرام، يتعين علينا الانتظار يوما بعد يوم، لا أتوقع أن يشارك في مباراة كريستال بالاس».

وعن جويل ماتيب: «متأكد بنسبة 100% أن النادي سيظهر رقيه في التعامل مع موقف ماتيب، علينا أن نتخذ قرارا مع ماتيب، مع الأخذ في الاعتبار كيف ستسير الأمور بعد ذلك».

وحول إمكانية توقيع عقدا جديدا مع اللاعب الكاميروني الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري: «أود أن أقول ذلك، لكن القرار ليس بيدي».

وحول ما إذا كان ليفربول يريد التوقيع مع قلب دفاع بعد إصابة ماتيب بقطع في الرباط الصليبي: «دائما ما يتحدث الأإعلام عن الانتقالات وكأنها أسهل شيء على الإطلاق في العالم. الانتقالات تكلفنا أموال، لدينا 4 لاعبين في نفس المركز، أخبرني عن نادٍ يريد بيع قلب دفاع واحد».

وعن إمكانية تصدر الفريق بشكل مؤقت، حال الفوز على كريستال بالاس وانتظار باقي نتائج الجولة 16، قال كلوب: «نريد الفوز بمباراتنا، أرسنال ليس بحاجة للمزيد من الضغط للفوز أمام أستون فيلا، لدينا وظيفة علينا فعلها أمام بالاس، نريد الفوز بالنقاط الـ 3».

وحول روي هودسون مدرب كريستال بالاس: «سعيد برؤيته في الدوري الإنجليزي الممتاز، باعتباره شخصا متميزا، عندما أقابله أقول له على الدوام «ما الذي تفعله هنا؟» (مازحا)».

وعن المنافسة المشتعلة في مقدمة الجدول: «يبدو الأمر غريبا بعض الشيء، مانشستر سيتي ليس في صدارة الجدول بفارق 10 نقاط عن المركز الثاني. آرسنال في حالة مميزة بالفعل. كذلك هو الحال بالنسبة لأستون فيلا. مانشستر يونايتد لا أتابعه لأكون صادقا، لكنهم متنافسون على المراكز المتقدمة. كان بإمكاننا الحصول على نقاط إضافية، لكننا لم نفعل ذلك».