وزارة العمل السورية تدعو العاملين إلى الالتحاق بوظائفهم

دعت وزارة العمل السورية العاملين إلى الالتحاق بوظائفهم، والحفاظ على البنى التحتية والمؤسسات، وذلك عقب الإعلان عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد: «إن سورية تخط طريقها بدءاً من اليوم، نحو مرحلة جديدة في تاريخ سورية، نرجوها مليئة بالخير والفلاح والرفعة».

وأضافت: «إننا اليوم - وأكثر مما سبق - نحتاج إلى الاستمرار في عملنا وخدمة أهلنا في سورية، وأن يستمر الدور المهم الذي عملت عليه الجمعيات في دعم الأهالي، وتلبية الاحتياجات المتعددة».

واستطردت: «اليوم نؤكد أهمية الاستمرار في هذا الدور المهم وأن نكون معاً الضامن الأهلي للدخول في المرحلة القادمة، وكلنا مع بعض داعمين لسورية الجديدة، وندعو جميع العاملين في الوزارة للالتحاق بعملهم كلٌ في مكانه لمتابعة العمل وخدمة من يحتاجنا».

واختتمت بيانها بالقول: «نرجو أهلنا في كل مكان الحفاظ على البنى التحتية والمؤسسات؛ لأنها ملك لشعب سورية والذي يستحق أن يعيش حياة كريمة تليق به».

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.