مديرية الشباب بالجيزة تنفيذ التدريب الأسبوعي لمركز تدريب الفتاة ضمن مبادرة هي

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أعلنت مديرية الشباب بالجيزة، تنفيذ التدريب الأسبوعي لمركز تدريب الفتاة "Her world Her rules" بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية التابع لإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالتعاون مع الاتحادين المصري والدولي لكرة السلة.

جاء ءاك، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "نحو بداية جديدة لبناء الانسان المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة السلة والتي بدورها تساعد على زيادة وانتشار كرة السلة للفتيات على مستوى الجمهورية، يلي ذلك اختيار أفضل اللاعبات وانضمامهم للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة.

وأشارت المديرية، إلى أن المشروع يستهدف المرحلة العمرية من سن 6 حتي 15 عاماً، وينفذ التدريب للمرحلة السنية 2012/ 2013 /2014 الجمعة والسبت من كل أسبوع.

جدير بالذكر أن كرة السلة للسيدات هي من الرياضات التي توسعت وأصبحت رائجة في عالم الرياضة وأصبحت من الرياضات الشعبية وتحظى باهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.