الجزائر تدعو الأطراف السورية إلى الوحدة والحوار بعيدا عن التدخلات الأجنبية

دعت الجزائر، اليوم الأحد، كل الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية: " تتابع الجزائر باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وتدعو كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه".

وأضاف البيان أن "الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر".

ودعت الجزائر إلى " الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

كانت فصائل المعارضة السورية قد أطلقت في 27الشهر الماضي عملية عسكرية وخلال 11 يوماً نجحت في الاستيلاء على مناطق سيطرة النظام السوري بالكامل، وإجبار الرئيس بشار الأسد على الفرار إلى الخارج.