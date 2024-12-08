محافظ الدقهلية يتفقد حالة الشوارع بمدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من الشوارع والميادين بمدينة المنصورة؛ لمتابعة مستوى النظافة واعمال رفع القمامة.

وكلف المحافظ، بضرورة تكثيف أعمال رفع القمامة لتحسين مستوي النظافة.

ووجه برفع الإشغالات من شوارع المدينة؛ لتسهيل حركة مرور المواطنين وحركة مرور السيارات، وشملت جولة المحافظ شوارع الجمهورية والمشاية بالمدينة.

وأكد المحافظ، أن المواطن عليه دور ومسئولية مجتمعية في الحفاظ علي نظافة الشوارع.

وأشار إلى أن العاملين في أجهزة النظافة بالأحياء والوحدات المحلية، لن تستطيع العمل وحدها دون وعي وإدراك المواطن بمسئولياته وواجباته تجاه وطنه، والحفاظ عليه ومشاركته الفعالة مع الدولة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة في القطاعات كافة.