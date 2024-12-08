أنباء عن إطلاق سراح معتقلي سجن دمشق ومحاصرة سجن صيدنايا

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خرج آلاف المعتقلين من سجن دمشق المركزي شمال شرق العاصمة السورية دمشق بعد منتصف ليل السبت الأحد .

وقالت عائلات المعتقلين في سجن عدرا المركزي أن أبناءهم أبلغوهم أن حراس السجن أخرجوهم من السجن قبل وصول الفصائل المسلحة إلى مناطق ريف دمشق الشمالي الشرقي.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر محلية في منطقة صيدنايا شمال العاصمة السورية دمشق أن " الفصائل المسلحة بدأت هجوما على سجن صيدنايا الذي يضم آلاف المعتقلين السياسيين، وأن تفخيخ كافة محاورة السجن يصعّب عملية الاقتحام ولكن القصف مستمر على مراكز حماية السجن دون استهداف مباني السجن".

وأكدت المصادر أن "قوات كبيرة تحاصر السجن تمهيدا لدخوله وإطلاق سراح المعتقلين".

ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون السورية سمعة ويطلق عليه البعض "المسلخ البشري" .