بلومبيرج: المفاوضات بين واشنطن وبروكسل وكييف تواجه تعقيدات

أشارت وكالة "بلومبيرج"إلى أن المفاوضات الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا تواجه صعوبات جدية، فيما تستعد أوروبا لسيناريو الانسحاب الأمريكي من عملية التسوية.



وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية للوكالة بأن "التواصل مع الجانبين الأمريكي والأوكراني شهد تعقيدات ملحوظة في الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى تخوفات أوروبية من انسحاب الرئيس دونالد ترامب في حال فشل مساعيه للتوصل إلى اتفاق سريع.

وانتقدت "بلومبيرغ" التصريحات الأوروبية المتكررة حول الاستعداد لدعم كييف إلى أجل غير مسمى ليست استراتيجية، مؤكدة أن على القادة الأوروبيين اتخاذ قرار حاسم بشأن قدرتهم الفعلية على مواصلة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا منفردين.

في غضون ذلك، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء في الكرملين المبعوث الأمريكي الخاص وستيف يتكوف وجاريد كوشنر، في لقاء استمر قرابة خمس ساعات.

ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اللقاء بأنه "مفيد وبنّاء"، لكنه أكد عدم التوصل إلى حل وسط حتى الآن، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت جوهر المقترحات الأمريكية للسلام.



وكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر نوفمبر الماضي عن إعداد مقترح شامل لتسوية الأزمة الأوكرانيا، يتضمن وفقا لتسريبات إعلامية: نقل سيطرة دونباس إلى موسكو، الاعتراف الرسمي بضم القرم ودونباس، تجميد خط التماس في زابوروجيه وخيرسون، خفض القوات الأوكرانيا بنسبة 50%، وحظر نشر قوات أو أسلحة أجنبية قادرة على استهداف العمق الروسي.

وشهدت جنيف الأحد الماضي مفاوضات ثلاثية لمناقشة تعديلات على المقترح الأمريكي، تركزت حول حجم القوات الأوكرانيا، السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، وجود الناتو، والحدود الإقليمية.

من جانبه، أكد بوتين أن الخطة الأمريكية "قد تشكل أساسا للاتفاقات المستقبلية"، مشترطا "دراسة دقيقة لكل نقطة"، مشيرا إلى أن الوضع الميداني "يخدم أهداف العملية العسكرية الخاصة"، لكن موسكو "تبقى منفتحة على الحوار والحل السلمي".