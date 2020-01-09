جوميز يركز على الجانب النفسي وتصحيح الأخطاء في مرانه الأول مع الإسماعيلي

قاد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، أول تدريباته مع للفريق، حيث حرص على الاهتمام بالجانب النفسي مع اللاعبين.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن الحماس والإصرار ظهرا على المدرب فى إصلاح الأخطاء التي ظهرت على الفريق فى مباراة بيراميدز وتابعها من مدرجات ملعب الدفاع الجوي، حيث قام بحث اللاعبين وتحفيزهم على التألق فضلا عن التركيز على تكرار الجمل الفنية.

المران شهد إراحة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة بيراميدز أمس وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

كما حرص ديديه على السعي جليا لتنظيم مجموعة من الجمل الفنية من شأنها زيادة فاعلية الفريق من الناحية الهجومية.

ورصدت عدسة الموقع الرسمي الحماس على وجوه لاعبي الفريق، سعيًا لنيل ثقة المدرب الجديد خلال المران الذي حضره محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.