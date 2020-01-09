بيلوسي: مجلس النواب يصوت هذا الأسبوع على الحد من سلطات ترامب بشأن الحرب

(رويترز)

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إن المجلس سيجري تصويتا على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران، مشيرة إلى أن القلق إزاء استراتيجية الإدارة وقراراتها ظل قائما بعد إفادة قُدمت للنواب.

كانت بيلوسي قد قالت يوم الاثنين إن المجلس سيجري تصويتا على مشروع قانون بشأن سلطات الحرب، لكنها لم تقدم تفاصيل حينذاك عن التوقيت.



ومن المرجح أن يمر مشروع القانون عبر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لكن مروره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب ليس مؤكدا.

وقالت بيلوسي في بيان ”اليوم ومن أجل النهوض بواجبنا بالحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي، سيمضي المجلس قدما في بحث تشريع بشأن سلطات الحرب للحد من أعمال الرئيس دونالد ترامب العسكرية بخصوص إيران“.



وأضافت ”مشروع القانون هذا والذي ستطرحه عضو الكونجرس إليسا سلوتكين سيُعرض على لجنة القواعد هذا المساء وسيُطرح على المجلس غدا“.

ومضت قائلة ”لدى أعضاء الكونجرس قلق بالغ وملح إزاء قرار الإدارة الدخول في أعمال عدائية ضد إيران وإزاء افتقارها لاستراتيجية في التحرك قدما“.

وتابعت ”وأوجه قلقنا لم تتبدد بإشعار قانون سلطات الحرب غير الوافي الذي أعلنه الرئيس ولا بالإفادة التي قدمتها الإدارة اليوم“.