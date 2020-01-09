أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر للسلاح، إلى فرنسا ، للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش ، المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولى بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو.

أشار أبو القاسم إلى أنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعدادًا للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأولمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري، سواء على مستوى التنظيم من استضافة للبطولات الكبيرة والعالمية وكان آخرها كأس العالم لسلاح الشيش للسيدات في القاهرة والفوز باستضافة بطولة العالم للمبارزة لعام 2021، أو على مستوى النتائج والهيمنة على الميداليات الإفريقية وتحقيق نتائج مميزة على المستوى العالمي للكبار والشباب.

توجه أبو القاسم بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل للأبطال، وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش تأهل إلى أوليمبياد طوكيو لوجوده ضمن أفضل 16 منتخبا في التصنيف العالمي وبذلك أصبح أبو القاسم على موعد مع المشاركة الثالثة في الأوليمبياد بعد لندن والميدالية الفضية وأوليمبياد ريو.