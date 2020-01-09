أمريكا وأوروبا يضغطان على فنزويلا بعد أزمة البرلمان

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دعت الولايات المتحدة إلى "عملية انتقال ديمقراطي سريعة عبر المفاوضات" في فنزويلا، بينما هدد الاتحاد الأوروبي البلاد بفرض عقوبات جديدة عقب أزمة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن عملية انتقال عبر المفاوضات "هو أكثر المسارات الفعالة والدائمة للسلام والرفاهية في فنزويلا".

وقال بومبيو في بيان إن "المفاوضات يمكن أن تطلق المسار للخروج من الأزمة عبر حكومة انتقالية تقوم بتنظيم انتخابات حرة وعادلة".

وبدت حملة زعيم المعارضة خوان جوايدو المستمرة طوال عام للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو قد نشطت من جديد بعدما اجتاح أنصاره الجمعية الوطنية في صراع بشأن من سيتولى رئاستها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان كل من جوايدو والنائب الموالي لمادورو لويس بارا قد تم انتخابهما رئيسين للبرلمان. ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة العليا موقفا من الأزمة، حسبما ذكرت صحيفة إل ناسيونال الفنزويلية.

من ناحية أخرى، عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لجوايدو رئيسا للجمعية الوطنية.

وأعلن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس باسم دول الاتحاد الثمانية والعشرين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعامل "بإجراءات محددة" تجاه أشخاص ينتهكون الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان في فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا في تصريحات نقلتها اليوم الخميس وكالة الأنباء الوطنية "أيه في إن" إن الولايات المتحدة بعثت بوثيقة إلى سفارات أجنبية بهدف "التدخل في العمليات السياسية والإدارية (لفنزويلا)"، وزعزعة استقرار الحكومة.

وكان مادورو قد أعلن يوم الأربعاء عن مناورات عسكرية "خاصة" في 15 و16 شباط/ فبراير، من أجل تعزيز حماية مدن البلاد.

وقال الرئيس إن فنزويلا تواجه تهديدات من "الإمبريالية الأمريكية" ومن حليفتها كولومبيا.