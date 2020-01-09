رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعم بلاده لخطط منظمة «إيجاد»

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان دعم السودان لمنظمة (إيجاد)، لتنفيذ خططها وبرامجها، تحقيقا لتطلعات دول وشعوب القارة نحو السلام والتنمية الاقتصادية والاستقرار.

ودعا البرهان - خلال لقائه بالقصر الجمهوري في الخرطوم اليوم الخميس مع السكرتيرالتنفيذي لمنظمة الإيجاد ورقنا جبيهو، بحضور وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله - إلى الارتقاء بمستوي أداء المنظمة.

من جانبه، قال السكرتير التنفيذي للمنظمة - في تصريح صحفي - إن اللقاء ناقش العديد من القضايا المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والسلام والسبل الكفيلة بتحقيقها، نظرا للدور الطليعي للمنظمة في تطوير دول الإقليم وتقدم شعوبها.

وأكد دعم القيادة السودانية للمنظمة وجهود إجراء إصلاحات بها لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الدورة الحالية لرئاسة السودان ستنفذ كل الاتفاقات السابقة، وتقدم العديد من المقترحات الجديدة للدورة القادمة.

وأعرب سكرتير "إيجاد" عن أمله في أن تحذو دول المنظمة حذو السودان في دعم المنظمة، مؤكدا ثقته في قيادة السودان للمنظمة بما لديه من خبرات متراكمة في ميادين السلام والاقتصاد، مما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات المنظمة.