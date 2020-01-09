اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني تنطلق بدبي الأحد المقبل

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات- الاجتماع (15) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، يومي الأحد والاثنين المقبلين في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت خلال شهر يوليو الماضي.



يناقش الاجتماع آليات تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني"، بالإضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، ومن بينها "مشروع مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني، والتي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية"، و"استعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال (مؤسسة وطني الإمارات) بشأن تطوير وتفعيل وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجنة".



ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اللجنة الإعداد والتحضير لعقد اجتماع مشترك لممثلي الدول الأعضاء في اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وممثلي مؤسسات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر واليوتيوب)؛ لبحث سبل التعاون المشترك من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها.



يترأس وفد الأمانة العامة وزير مفوض/ د. فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.



تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الاحتفال بتسمية دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي ثلاثة اجتماعات منبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير 2020، ويأتي على رأس هذه الاجتماعات اجتماع الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.