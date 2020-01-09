 عبدالمهدي يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأوضاع في العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبدالمهدي يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأوضاع في العالم

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 5:31 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 5:31 م

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، أهمية قيام الاتحاد الأوربي بدوره في التهدئة وتبني المبادرات التي تجنب المنطقة والعالم التوتر ومخاطر النزاعات المسلحة على الأمن والسلم العالميين.

وأوضح عبد المهدي - خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي بالعراق اليوم الخميس، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - موقف الحكومة ومجلس النواب بطلب انسحاب القوات الأجنبية وأثره الإيجابي على أمن واستقرار وسيادة بلاده، مشيرًا إلى سعي البلاد الدائم لإقامة أفضل العلاقات مع الجميع وحفظ أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن تفهمه لموقف العراق، داعيًا إلى ضرورة تحقيق التهدئة وعدم تصعيد المواقف الدولية في هذا الظرف والعمل المشترك لدرء المخاطر المحتملة جراء أي تصعيد في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات بين العراق والاتحاد الأوربي والتشاور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الحالية، وموقف العراق من تواجد القوات الأجنبية.

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