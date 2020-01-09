ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية في أمريكا بأقل من التوقعات

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(د ب أ)

أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الأربعاء، نمو القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بأقل من التوقعات.

وزاد إجمالي القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بمقدار 5ر12 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق الذي شهد ارتفاع القروض بمقدار 9ر18 مليار دولار. في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع القروض بمقدار 15 مليار دولار خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وأشارت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي إلى زيادة القروض غير الدوارة الدوارة التي تشمل القروض الدراسية وقروض شراء السيارات بمقدار 9ر14 مليار دولار خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 1ر11 مليار دولار في الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة القروض الدوارة التي تشمل قروض بطاقات الائتمان بمقدار 4ر2 مليار دولار، بعد ارتفاعها بمقدار 9ر7 مليار دولار خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وسجلت القروض الاستهلاكية خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي زيادة بنسبة 6ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث زادت القروض غير الدوارة بنسبة 8ر5% سنويا في حين تراجعت القروض الدوارة بنسبة 7ر2% سنويا.