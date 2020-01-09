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رئيس المجلس الأوروبي يدعو الرئيس الإيراني للامتثال للاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
بروكسل - أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 4:59 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 4:59 م

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، الرئيس الإيراني حسن روحاني للامتثال للاتفاق النووي.

وقال ميشيل - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقاً لقناة " العربية" الإخبارية - "إنه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وحث طهران على الامتثال لاتفاق الحد من التسلح الذي أبرم في 2015 ويمنعها من تطوير أسلحة نووية".

وأضاف أن المحادثات تناولت التطورات الأخيرة، مطالباً إيران بعدم اتخاذ إجراءات لا يمكن الرجوع عنها.

وأعلنت إيران الأحد الماضي تخليها عن إلتزاماتها بالاتفاق النووي، الذي يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، رداً على استهداف الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

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