نيبال ترحل 122 صينيا بعد القبض عليهم بسبب خرق التأشيرة

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أعلن أحد مسؤولي شؤون الهجرة في نيبال اليوم الخميس أنه تم ترحيل 122 صينيا بعد القبض عليهم في عملية مشتركة بين نيبال والصين قبل أسبوعين.

وقال رام تشاندرا تيواري، المسؤول في إدارة الهجرة في كاتماندو، إنه تم ترحيلهم إلى الصين في وقت متأخر من أمس الأربعاء لانتهاكهم قواعد التأشيرة النيبالية.

وصرح المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول: "لقد وصلوا بتأشيرات سياحية، لكنهم استأجروا عددا من الشقق والمنازل وشاركوا في أنشطة أخرى في كاتماندو".

وتم القبض على 8 نساء و114 رجلا في ثلاث مناطق سكنية في ضواحي كاتماندو في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام النيبالية اليوم الخميس هؤلاء المواطنين الصينيين يصعدون على متن طائرتين صينيتين وسط أمطار خفيفة في كاتماندو.

وذكرت صحيفة هيمالايان تايمز اليوم أن الطائرتين غادرتا إلى كونمينج، عاصمة مقاطعة يونان في الصين.

وانتقد نشطاء حقوقيون نيباليون الحكومة لترحيلها الصينيين دون إجراء تحقيقات في الجرائم التي تردد أنهم ارتكبوها في نيبال.

يشار إلى أن نيبال والصين غير مرتبطتين بمعاهدة لتسليم المطلوبين، لكن البلدين وقعا اتفاقية حول "الشؤون الجنائية" خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لنيبال في تشرين أول/أكتوبر.