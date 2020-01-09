فريق طبي بسوهاج ينجح في إنقاذ طفل من فقدان البصر

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، إن فريقا طبيا بالمستشفى الجامعي نجح في إجراء عملية دقيقة وخطيرة لطفل يبلغ من العمر عاما، يعاني من الالتحام المبكر لعظام الجمجمة ومن آثار انضغاط العصب البصري وتشوه في الشكل الجمالي للرأس والجمجمة.



وأوضح عزيز- في تصريح، اليوم الخميس- أن الفريق الطبي نجح في إعادة تشكيل عظام الجمجمه؛ لإتاحة الفرصة للمخ للنمو الطبيعي وإزالة الضغط على العصب البصري وحماية الطفل من فقدان البصر.



وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج ضم نخبة من أطباء أقسام جراحة المخ والأعصاب والتجميل والتخدير والأطفال بالمستشفى الجامعي، وأنه بعد إجراء الجراحة تم دخول الطفل العناية المركزة؛ لاستكمال العلاج والمتابعة، وهو بحالة صحية جيدة الآن، وفي حالة وعي كامل.