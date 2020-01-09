الداخلية الكويتية ترفع درجة التأهب القصوى بسبب الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة

(د ب أ)

رفعت وزارة الداخلية الكويتية خلال الـ48 ساعة الماضية درجة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى على كل المستويات، نظرا للظروف الخطيرة والمتسارعة التي تمر بها المنطقة.

وأبلغت مصادر أمنية أن تعليمات صدرت لقطاعات أمنية عدة؛ كالقوات الخاصة وأمن الدولة والأمن العام والنجدة والمرور والمباحث الجنائية،بالانتشار الأمني المكثف من الساعة11 ونصف مساء وحتى 4 ونصف فجرا في المواقع الحساسة والحيوية والمنشآت المهمة، وبعض الطرقات والمناطق.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر يوم غد الخميس عن المصادر القول إنه جرى استدعاء بعض القيادات الأمنية الميدانية للعودة إلى مكاتبهم ومباشرة عملهم ومتابعتهم للأوضاع الأمنية رغم انتهاء دوامهم، مشيرة إلى أن جميع الإجازات تم وقفها لحين إشعار آخر.

وكشفت المصادر عن صدور تعليمات مشددة بالتعامل الفوري والحاسم مع أي مشتبه فيه، وبتوسيع دائرة الاشتباه، وكذلك عدم التهاون في نقل أي معلومات أمنية، والتشدد في إجراءات إصدار سمات دخول لرعايا بعض الدول حتى إشعار آخر.