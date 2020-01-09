نفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول مقتل طفلة والعثور عليها دون بعض أعضائها.

وكان تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقتل طفلة تبلغ من العمر (14 سنة)، مقيمة بمنطقة السكاكيني بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة - مقيمة حاليًا طرف خالتها بمنطقة عزة الهجانة بحي مدينة نصر- والعثور على جثتها دون بعض أعضائها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى الطفلة عن طريق عمها، وتبين أنها على قيد الحياة ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تبين أن وراء نشر الخبر المشار إليه، والد الطفلة "معروف عنه تعاطى المواد المخدرة" وسبق اتهامه فى العديد من القضايا، بهدف استجداء المواطنين وجمع مبالغ مالية.

وتم تسليم الطفلة لعمها، والتنبيه عليه بحسن رعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.