 بكين: التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات مع اليابان تخدم مصالح البلدين - بوابة الشروق
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بكين: التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات مع اليابان تخدم مصالح البلدين

علم الصين
علم الصين
بكين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 4:53 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 4:53 م

أكدت الصين اليوم الخميس، أن التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية اليابانية تخدم المصالح الأساسية للبلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء "لي تشان شو" كبير المشرعين الصينيين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مع وفد من مجلس النواب الياباني يشارك في الاجتماع الـ11 للجنة التعاون بين المجلسين التشريعيين الصيني والياباني اليوم الخميس في العاصمة (بكين).

وقال شو إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد للعمل مع البرلمان الياباني للحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الثنائية، وتسهيل التعاون العملي في مجالات مختلفة، ودعم التبادلات المحلية والتبادلات بين الشباب، وإفساح المجال كاملا أمام آلية التبادلات بين الهيئتين التشريعيتين وتقديم إسهامات لدعم العلاقات الصينية - اليابانية في العصر الجديد.

من جهته، أعرب "تاكاجي تسويوشي" رئيس الوفد الياباني إلى الاجتماع عن استعداد بلاده لدعم الثقة المتبادلة، وتعزيز التبادلات، وتعميق التعاون وتعزيز تنمية العلاقات الثنائية في العصر الجديد.


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