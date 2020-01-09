تحدها إيران من جهة الغرب ومن جهة المصالح، بينما تؤوي على ترابها آلاف الجنود الأمريكيين الذين يوفرون لها الحماية من بطش طالبان، وحينما يتفاقم الصراع بين القوتين المذكورتين فإن أفغانستان المثقلة بالحروب تجد نفسها على المحك بالقرب من مستقبل يبدو أقل إشراقا.

وبحسب "نيويورك تايمز" سارع الرئيس الأفغاني أشرف غاني، في أعقاب عملية اغتيال قائد لواء القدس الإيراني قاسم سليماني، إلى تأكيد حيادية أفغانستان عن الصراع المتجدد بين أمريكا وإيران ولم يكتف غاني بذكر ذلك في بيانه بل كرر الكلام بلقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، كما مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو ومارك إيسبر.

وقال مسؤولون بالجيش الأمريكي دون ذكر اسميهما للصحيفة إن هناك مشاورات تهدف لاستغلال القواعد الأمريكية بأفغانستان لضرب إيران من نقاط قريبة رغم تردد القيادة في أفغانستان من تنفيذ ذلك.

وبالنسبة لأفغانستان فالتأثير الإيراني يبلغ قدرا واسعا على أرضها وخارج حدودها حتى لأن ملايين الأفغان يقيمون كلاجئين بإيران بسبب الحرب وكذلك تعد إيران من أكبر مصادر الدعم الاقتصادي للحكومة الأفغانية بينما تضخ إيران أموالها مباشرة في جيوب الأشخاص الأكثر تأثيرا في أفغانستان.

وبدى تأثر القيادات الأفغانية الواضح بإيران عقب الواقعة الأخيرة إذ قام الرئيس الأفغانى السابق حميد كارزاي الذي تولى المنصب لـ13 عام خلال الغزو الأمريكى باستنكار الضربة الأمريكية ليصف قاسم سليمانى برجل الكرامة.

ومن جانبه نعى محمد حنيف أتمار المستشار الأمنى الأفغانى السابق الموقع على المعاهدة الأمنية بين أمريكا وأفغانستان سليمانى واصفا إياه بالشهيد.

وحتى رئيس الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله فقد سارع بالذهاب للسفارة الإيرانية وتقديم العزاء بسليمانى وتوقيع مذكرة نعى فى حقه.

ويقول ريتشارد أولسون المندوب الأمريكى السابق بأفغانستان إنه رغم التواجد الأمريكى الكثيف بأفغانستان إلا أن الرد الإيرانى فى الأغلب لن يكون هناك بل سيكون بالعراق أو سوريا حيث تدير إيران نوعا من حروب الوكالة.

ويضيف أولسن أن توجيه أمريكا ضربة لإيران عبر أفغانستان سيكون له وقع سيئ علي الحكومة الأفغانية هناك.

ويتابع أولسن إنه في حالة تطور التصعيد بين الجانبين فسيكون الخيار الأمريكى بالبقاء في أفغانستان كموقع استراتيجى بالمواجهة مع إيران وحينها ستكون التضحية بمعاهدة السلام الأفغانى ولن تنتهى سنين الحرب علي أرضها.

وأكد دبلوماسيين غربيين لنيويورك تايمز أن واقعة اغتيال سليماني أدت لإبطاء محادثات سلام الدوحة بين أمريكا وطالبان حيث بدأت الأخيرة بإعادة ترتيب أوراقها وفق المعطيات الجديدة.

ورغم رفض إيران لحكومة طالبان إبان ولايتها بالتسعينيات إلا أن إيران غيرت نظرتها سريعا تجاه الحركة بعد الغزو الأمريكي لتصبح أحد ممولى طالبان ماديا وعسكريا وكان سليمانى همزة وصل بكثير من الاتفاقيات بين الطرفين وفقا لمسؤولون أمريكيون وأفغان.

وتتعمق العلاقة بين طالبان وإيران لأكثر من مجرد الدعم حيث توفر إيران الملجأ لقيادات طالبان وأسرهم وتستضيف مكاتب الحركة علي أرضها وفقا لمسؤولون غربيون بينما تجدر الإشارة إلى أن مقتل قائد طالبان السابق الملة اختر محمد منصور عام 2016 كان أثناء عودته ذات مرة من زيارة لإيران.

ويذكر أن سليماني كان يقوم بدور قوي في أفغانستان عبر علاقاته مع معظم المسؤولون هناك لدرجة وصف قائد القوات الأمريكية السابق له بالمنافس الشرس على أرض أفغانستان.

ومن التهديدات التي تخافها أمريكا والحكومة الأفغانية أن تقوم إيران بتزويد طالبان بأسلحة الدفاع الجوى المتطورة ما سيحيد السيادة الأمريكية الجوية بالمنطقة وذلك وفقا لقائد المخابرات الأفغانية السابق رحمة الله نبيل.

ويؤكد دبلوماسيون مطلعون للصحيفة أن طالبان لن تغامر بالتصعيد إتباعا لإيران والتضحية باتفاق سلام قريب إلا إذا تبينت أن لأمريكا خطة للبقاء أكثر فى أفغانستان حينها تتحد أهداف طالبان وإيران على أمريكا.