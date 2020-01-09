الخارجية الفرنسية: سنبقى ملتزمين بإطار الاتفاق النووي مع إيران

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قالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، «سنبقى ملتزمين بإطار الاتفاق النووي مع إيران»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.