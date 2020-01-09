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الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية -فيديو

هديل هلال
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 8:11 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 8:11 م

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «البلاد ستشهد تحسنًا واضحًا في الأحوال الجوية بدءًا من السبت المقبل».

وأضافت أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن «درجات الحرارة سترتفع بحوالي ثلاث درجات مئوية، وستعود إلى طبيعتها في هذا الوقت من العام، لتصبح 18 درجة مئوية على القاهرة»، مشيرة إلى «هدوء سرعات الرياح، وانعدام فرص سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية».

ولفتت إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة على البلاد حتى غدًا الجمعة، وتساقط أمطار غزيرة إلى رعدية على مناطق من الدلتا والسواحل الشمالية، وسقوطها من خفيفة إلى متوسطة الشدة على القاهرة.

وأشارت إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتساقط الثلوج على سانت كاترين ونخل نظرًا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق، ووصول درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر مئوية.

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