اليابان تدافع عن نظامها القضائي بعد انتقادات غصن له

(د ب أ)

ردت اليابان اليوم الخميس على كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، الذي قال إنه فر من "الظلم" في أول ظهور علني له منذ هروبه إلى لبنان أواخر الشهر الماضي.

وظهرت وزيرة العدل ماساكو موري أمام الصحفيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده غصن في بيروت واستمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وقالت موري إن اليابان "لا يمكن أن تغفل أبدا محاولته (غصن) نشر حقائق خاطئة عن النظام القانوني لبلدنا وإدارة النظام من أجل تبرير سفره".

وكان غصن، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة إخفاء جزء من دخله الحقيقي عن الضرائب اليابانية، قال في بيان بعد وصوله إلى لبنان نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي إنه فر من "الظلم والاضطهاد السياسي" في اليابان.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء قال غصن :"الاتهامات ضدي لا أساس لها".

وأضاف أن قراره بالفرار من اليابان "كان أصعب قرار" في حياته.

وتابع: "لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى حماية نفسي" ، ممتنعا عن الكشف عن تفاصيل بشأن هروبه.

يذكر أن السلطات اليابانية أوقفت رجل الأعمال اللبناني في تشرين ثان/نوفمبر 2018، ووجهت إليه تهما بمخالفة قانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له مغادرة اليابان.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية يحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية.

ودخل غصن الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية نهاية الشهر الماضي.