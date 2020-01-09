مسؤول عراقي: مستويات إنتاج وتصدير النفط مستقرة

أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد اليوم الخميس، أن عمليات انتاج وتصدير النفط الخام مستقرة ولم تتأثر بالأحداث الأخيرة.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن معدل الانتاج اليومي للنفط الخام بلغ 4 مليون و460 ألف برميل باليوم، فيما بلغ معدل الصادرات النفطية 3 ملايين و450 الف برميل باليوم".

وجدد المتحدث "التزام العراق باتفاق خفض الانتاج الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفطأ (أوبك) والمتحالفون معها من خارجها".

وكانت إيران قصفت فجر أمس الأربعاء بالصواريخ قاعدتين تضمان قوات أمريكية بالعراق وذلك ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق"القدس" التابع للحرس الثوري الايراني الذي قتل ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.