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اليوم.. أصالة تطرح كليب أحدث أغنياتها شامخ

أصالة
أصالة

نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 2:57 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 2:57 ص

إيمان محمود

تطرح الفنانة أصالة، اليوم الخميس، كليب أحدث أغنياتها بعنوان "شامخ"، والتي تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء.

الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، والكليب إخراج نهال نبيل.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل غنائي خيري لصالح مرضى السرطان، غدا الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

ومن المقرر أن تغنى أصالة خلال الحفل عددًا من أغنياتها الشهيرة منها (بنت أكابر، خانة الذكريات، حاجة ما تخصكش، يا عالم، جابوا سيرته، منازل، وغيرها).

كما تستعد لإحياء حفل غنائي آخر الجمعة 17 يناير الجاري على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبى.

وأحيت أصالة مؤخرًا عددا من الحفلات الناجحة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بجانب حفل غنائي بالكويت بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف.


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