حشود كبيرة تشارك في الموكب السنوي لتمثال الناصري الأسود بالفلبين

شارك أكثر من مليوني شخص وهم حفاة القدمين، اليوم الخميس، في موكب ديني سنوي في الفلبين ذات الأغلبية الكاثوليكية، حيث يتم تكريم تمثال للمسيح يعود لقرون مضت.

وجرى نشر أكثر من 13 ألف رجل شرطة في مانيلا لتأمين احتفال الناصري الأسود، وهو تمثال خشبي للمسيح وهو متوج بالأشواك ويحمل صليبا.

يشار إلى أن الموكب هو الاحتفالية الأهم في مهرجان الناصري الأسود السنوي، وهو أحد أهم الاحتفالات في الفلبين.

واحتكت الحشود، الذين ارتدى معظمهم قمصانا باللونين البني والأصفر، برجال الشرطة المكلفين بتشكيل "جدار" حول العربة التي تحمل التمثال، والذي يعتبره الكثيرون من الفلبينيين معجزة.

وقفز بعض الأشخاص على العربة للمس التمثال، وبسبب الحشود الغفيرة، انكسرت قطعة من الصليب الذي يحمله التمثال خلال الموكب، وفقا للمنظمين.

وقدم الصليب الأحمر الفلبيني العلاج لما لا يقل عن 850 شخصا أصيبوا بالإغماء والكدمات وصعوبات في التنفس ومشكلات أخرى.

وقضى أكثر من 130 ألف شخص ليلتهم في منتزه بمانيلا، حيث يعرض التمثال منذ يوم الاثنين، لكي يتمكن المواطنون من لمسه أو تقبيله.

وناشد كبير أساقفة مانيلا، لويس أنطونيو تاجل، المشاركين في الاحتفالية الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط، وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال في عظته قبل بدء الموكب: "بينما نجتمع في صلاة وشكر، دعونا نتذكر أنه في أنحاء أخرى بالعالم، هناك خطر العنف. نتمنى ألا يؤدي ذلك إلى حرب".

وأضاف: "دعونا نصلي من أجل الناس في الشرق الأوسط. فلتتلاشى الرغبة في تدمير الآخرين، فلتتلاشى الرغبة في الانتقام".

وتبع أكثر من 2.2 مليون شخص الموكب الذي قطع مسافة تزيد على 6 كيلومترات، والذي يحيي ذكرى نقل التمثال من متنزه لونيتا إلى كنيسة ماينور في منطقة قويابو عام 1787، وفقا للشرطة ومسؤولين محليين.

وينتظر 192 ألف شخص آخرون داخل الكنيسة وبالقرب منها. ومن المتوقع أن يستغرق الموكب نحو 15 ساعة، وفقا للمنظمين. وكان التمثال قد وصل الكنيسة العام الماضي بعد 21 ساعة.

ويشار إلى أنه يعتقد أن البعثات التبشيرية الإسبانية نقلت تمثال الناصري الأسود لمانيلا عام 1606. واندلعت النيران في السفينة التي حملت التمثال، ولكن التمثال الذي تعرض للنيران نجا مع التعرض للتشوه وتم إطلاق اسم الناصري الأسود عليه.

ويمثل أتباع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أكثر من 80% من الفلبينيين الذين يبلغ تعدادهم 100 مليون نسمة.