مارك إسبر: الولايات المتحدة استعادت «مستوى من الردع» بمواجهة إيران

هديل هلال

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة استعادت «مستوى من الردع» بمواجهة إيران، مؤكدًا أن «الجيش الأمريكي لا يزال جاهزًا ومستعدًا».

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بـ11 صاروخًا، وتعرض القاعدة الأمريكية بأربيل في العراق للقصف بصاروخ واحد».

وأشار وفقًا لما أورته فضائية «إكسترا نيوز» إلى أن «الأهداف المصابة بالقاعديتين العسكريتين تشمل خيامًا وساحة انتظار»، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، بيانًا للتعليق على الهجمات التي شنتها إيران فجر اليوم على عدد من القواعد الأمريكية بالعراق؛ والتي جاءت ردًا على الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.