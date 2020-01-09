استطلاع: حكومة ألمانيا غير قادرة على تحقيق التحول الرقمي

أكد استطلاع للرأي في ألمانيا أن معظم المواطنين يرون أن حكومة بلادهم تفتقد الرؤية الثاقبة فيما يتعلق بالتحول للرقمنة.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ألينسباخ المتخصص فإن 2% فقط من سكان ألمانيا هم الذين يرون أن الحكومة مؤهلة جدا في هذا المجال، في حين يرى 47% ممن شملهم الاستطلاع أنها "أقل كفاءة" و 10% يعتقدون أنها "غير مؤهلة إطلاقا"، لهذا التحول.

وتبين من خلال الاستطلاع أن سكان ألمانيا غير راضين عما يعتقدون أنه افتقاد حكومتهم للكفاءة في التعامل مع الرقمنة، حيث أوضح 90% من المشاركين في هذا الاستطلاع ،الذي أجري بتكليف من كلية ESCP للتجارة في برلين، أنه من المهم، بل والمهم جدا، أن يكون صناع القرار السياسي قادرين على معرفة ما يجب القيام به فيما يتعلق بقضية الرقمنة.

وحصل وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، على أفضل درجة من جانب المستطلعة آراؤهم، من بين أعضاء مجلس الوزراء الألماني الخمسة المكلفين بمتابعة ملف الرقمنة، حيث اعتبره 18% من المشاركين في الاستطلاع الوزير الأكثر قدرة على القيام بهذه المهمة، وذلك ردا على سؤال من جانب معدي الاستطلاع بشأن الوزير الذي يحظى بأكبر قدر من الثقة في هذا الجانب.

أما وزيرة الدولة للرقمنة، دوروتيه بير، فقد نالت إشادة 5% فقط من جانب من شملهم الاستطلاع، وحصل كل من وزير المواصلات، أندرياس شوير، ووزير الدولة لشؤون المستشارية، هيلجه براون، على تقدير 4% لكل منهما.