فاو: ارتفاع أسعار الغذاء في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ 5 سنوات

أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ارتفاع أسعار الغذاء في العالم خلال كانون أول/ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمية بنسبة 5ر2% خلال كانون أول/ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق إلى 7ر18 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014.

يذكر أن هذا المؤشر يتابع التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية لحركة تجارة السلع الغذائية.

وارتفع مؤشر الأسعار خلال العام الماضي ككل بنسبة 8ر1% إلى 5ر171 نقطة ليظل أقل بنسبة 25% عن أعلى مستوى له في 2011.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4ر9% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق ليواصل ارتفاعه للشهر السادس على التوالي.

وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار زيت النخيل، سواء بسبب الطلب القوي عليه وبخاصة من جانب شركات تحويله إلى وقود حيوي أو بسبب المخاوف من تراجع الإمدادات.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 8ر4% بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، وهو ما أدى إلى زيادة استخدام قصب السكر في البرازيل في إنتاج الإيثانول كوقود حيوي بديل، وبالتالي انخفاض كميات القصب المتاحة لاستخدامها في إنتاج السكر.