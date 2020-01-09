شوربة العدس من الأكلات التي تزيد من دفء الجسم ولذلك مفيدة في فصل الشتاء، إلا أن بعض السيدات لا يستطعن تحضيرها معتقدات أنها تحتاج إلى جهد كبير إلا أن تحضيرها سهل وسريع.

ولإعداد شوربة العدس يجب تحضير المقادير التالية واتباع الخطوات.

* مقادير العدس

كوب عدس أصفر مغسول

¾ كوب أرز بسمتي

2 كوب ماء مغلي

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون

ملعقة صغيرة ملح

بصلة للتزين الوجه

* طريقة تحضير العدس:

- الخطوة الأولى هى نقع الأرز في الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة فقط ثم تصفيته جيدًا.

- بعد الانتهاء من الأرز، يتم وضع العدس في كوب من الماء بقدر على نار متوسطة وتركه حتى الغليان.

- بمجرد الغليان يتم تغطية العدس وتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج، ولكن يجب التقليب من وقت لآخر.

- تسخين الزيت على نار هادئة ثم وضع بصلة وتقليبها حتى تصبح ذهبية اللون، ثم إضافة الثوم والتقليب لمدة دقيقة ثم إضافة الأرز والتقليب مرة ثانية لمدة دقيقتين.

- خلط العدس بالأرز ووضع المقدار المتبقى من الماء مع الكمون والملح والفلفل والكركم والتقليب الجيد مع تغطية القدر، وترك الخليط لمدة 40 دقيقة على نار هادئة.

- بعد انتهاء الوقت المحدد، يتم وضع العدس بالأطباق مع تزين الوجه بالبصل الذهبي، ويقدم ساخنًا مع العيش الطازج.