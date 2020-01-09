اشتعال النيران في طائرة تابعة للقوات الجوية الجنوب أفريقية بالكونغو الديمقراطية

أعلن المتحدث باسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية اشتعال النيران في طائرة تابعة للقوات الجوية الجنوب أفريقية عند هبوطها في مطار (جوما) الواقع شرق البلاد.

وقال القائم بأعمال المتحدث الرسمي لمهمة الأمم المتحدة المعروفة باسم (مونسكو) ماتياس جيلمان - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس: "إن الطائرة العسكرية وهي من طراز (سي 130 بي زد) كانت تقل 59 راكبًا و8 من أفراد طاقمها عندما اشتعلت النار في محركها الأيسر عند الهبوط".

وأضاف جيلمان: "أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو أرسلت فريق إنقاذ للطائرة تمكن من السيطرة على النيران وإجلاء جميع من كان بالداخل"، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت عائدة من مدينة (بيني) شرق الكونغو حيث كانت تقدم الدعم اللوجستي للقوات الجنوب أفريقية المنتشرة في المنطقة.

وتعد جنوب أفريقيا واحدة من أكبر خمس دول مساهمة بقوات لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية.