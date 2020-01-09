 164.9 مليون جنيه إيرادات جمارك الأدبية بالسويس خلال ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
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164.9 مليون جنيه إيرادات جمارك الأدبية بالسويس خلال ديسمبر الماضي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 5:10 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 5:10 م

قال مصدر بمصلحة الجمارك، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الأدبية في السويس بلغ حوالي 164 مليونًا و901 ألفًا و813 جنيهًا خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف المصدر - في تصريح اليوم الخميس - أن الإدارة العامة لجمارك الأدبية أفرجت عن مشمول 410 شهادات جمركية برسم الوارد النهائي، حيث أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (زيوت نباتية - مجروش بلاستيك - مكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح - قطع غيار أجهزة كهربائية - قطع غيار سيارات - اكسسوارت للهاتف المحمول).

وأوضح أنه تم تصدير مشمول 59 شهادة جمركية صادر نهائي عبارة عن (سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا )، مشيرًا إلى أن قيمة رسم صادر بمبلغ مليون و570 ألف جنيه خلال الشهر ذاته.


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