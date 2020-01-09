 أمطار غزيرة وتوقف حركة الملاحة بمطروح.. وطوارئ المحافظة تحذر المواطنين - بوابة الشروق
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أمطار غزيرة وتوقف حركة الملاحة بمطروح.. وطوارئ المحافظة تحذر المواطنين


نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 12:41 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 12:41 م

أحمد سباق:
تشهد محافظة مطروح الساحلية، منذ صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانخفاض في درجات الحرارة، وتوقف حركة ملاحة مراكب الصيد في جميع الموانئ، حيث بلغت درجة الحرارة 14 درجة مئوية وسرعة الرياح 31 كيلو متر في الساعة.

وكثفت إدارة المرور المركزي الخدمات على طول الطرق الدولية السريعة لمراقبة ملاحة الطرق البرية، كما دفعت شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، بعشرات من وحدة الكسح، لرفع تراكمات مياه الأمطار من الطرق، بالتنسيق مع مجالس المدن بالمحافظة.

وحذرت غرف عمليات المتابعة والطوارئ بالمحافظة مطروح الأهالي والمواطنين، من لمس أعمدة الإنارة أو لوحات المفاتيح أو بوكسات المحولات، حتى لا يتعرضون للصعق الكهربائي، لاحتمال وجود ماس كهربي، مع فصل الأجهزة الكهربائية حال تكرار انقطاع التيار لعدم تعرضها للتلف، ومنع استخدام الشموع ولمبات الجاز حتى لا تسبب في انلادع الحرائق.

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