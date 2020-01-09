نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حسابه في موقع "تويتر"، فيديو يظهر ردة فعل السنغالي ساديو ماني، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب إفريقي، بعدما وصفه أحد المعجبين بـ "الملك".

ووفقا لما جاء في "روسيا اليوم"، ظهر ماني في الفيديو، وهو يجلس على الكرسي المخصص لأفضل لاعب في إفريقيا، ويلتقط صورا تذكارية، وعندما وصفه أحد المعجبين بـ"الملك"، رد السنغالي سريعا قائلا: "لا لا لا.. لست بالملك".

وتوج ماني، نجم ليفربول، بلقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته، في حفل ضخم أقيم الثلاثاء الماضي، في مدينة الغردقة المصرية، بعدما تفوق على منافسيه، زميله المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي.