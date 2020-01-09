 وزير الصناعة البحريني يبحث مع سفير مصر الجديد تعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
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وزير الصناعة البحريني يبحث مع سفير مصر الجديد تعزيز التعاون المشترك

المنامة - أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 1:04 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 1:04 م
بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، خلال استقباله سفير مصر الجديد لدى المملكة ياسر محمد الشعبان؛ بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده، تعزير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والسبل التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بالأخص ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، بالإضافة إلى البحث في كافة القضايا موضع الاهتمام المشترك.

وأعرب الزياني، عن تمنياته الصادقة للسفير الجديد بالتوفيق في المهمة الدبلوماسية، متطلعاً إلى تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم كافة السبل التي تساهم بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى الأمام.

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