هاني شنودة عن عزف مقطوعته بـ«جولدن جلوب»: أثبتنا أن إنتاجنا يحبه الأجانب

هديل هلال

علق الموسيقار هاني شنودة، على عزف مقطوعته بحفل «جولدن جلوب» أثناء تسلم الممثل رامي يوسف جائزة أفضل ممثل تليفزيوني عن دوره في مسلسل «رامي»، قائلًا: «شعرت أننا في مصر غير مهتمين بالقوى الناعمة مثل الموسيقى والسينما».

وقال أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام الغيطي»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، «نحن جبابرة في كل حاجة اسمها فن، نمتلك سبعة آلاف عام من الحضارة شملت النقش على الجدران والمعابد وموسيقى»، مردفًا: «أثبتنا بما لا يدع مجال للشك أن إنتاجنا يحبه الأجانب، وموسيقانا تناسب كافة الأذواق شرقًا وغربًا».

وعن المقطوعة المعزوفة بالحفل، أشار إلى أن المقطوعة «لونجا 79» استخدمها الممثل المصري في الحلقات الدرامية بمسلسله الكوميدي، لافتًا إلى أن مساعد المنتج حضر إلى مصر واتفق معه على الحصول على هذه الموسيقى وأربع مقطوعات أخرى.

وأوضح أن «المسلسل كوميدي يتحدث عن رامي المصري المحافظ على تقاليده وثقافته المصرية وما يحب الاستماع إليه»، نافيًا أن تكون المقطوعة مسروقة أو بثها دون ضمان حقوق الملكية الفكرية.