 تقرير: واشنطن بدأت تجهيز قاعدة في قبرص لإجلاء مواطنيها إذا ما اقتضت الضرورة - بوابة الشروق
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تقرير: واشنطن بدأت تجهيز قاعدة في قبرص لإجلاء مواطنيها إذا ما اقتضت الضرورة

أثينا - د ب أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 2:16 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 2:16 م

أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليومية اليونانية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة بدأت نقل طائرات لقبرص لاستخدامها في نقل مواطنيها من الشرق الأوسط إذا ما اضطرت لتنفيذ إجلاء طارئ لهم.

وفي ظل المخاوف من تزايد التوترات مع إيران، أرسلت واشنطن مروحيات شينوك وبلاك هوك، وكذلك طائرات سي-130 للدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس أعلن أمس أن بلاده سمحت للولايات المتحدة بنشر ما وصفته بأنه مهمة إنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن قبرص سبق أن وفرت مركز إجلاء جماعي في عام 2006، عندما تم إجلاء نحو 150 غربيا بسبب الصراع في لبنان.


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