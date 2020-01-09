 إجراء 6 عمليات جراحية بمستشفى رشيد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إجراء 6 عمليات جراحية بمستشفى رشيد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 2:14 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 2:14 م
قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة الدكتور يسري بيومي، إنه تم إجراء 6 عمليات جراحية (تغيير مفاصل) بمستشفى رشيد المركزي ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

من جانبه، أشار محافظ البحيرة هشام آمنة، إلى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.

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