إندونيسيا تقلص إنتاج الفحم لدعم الأسعار والإيرادات

أمرت إندونيسيا عمال مناجم الفحم بتقليص حجم الإنتاج، وذلك بعدما ألقى الإنتاج والتصدير القياسيين العام الماضي، من أكبر منتج للفحم حول العالم، بثقله على الأسعار وإيرادات الدولة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الطاقة والثروة المعدنية عارفين تسريف القول اليوم الخميس للصحفيين في جاكرتا إن الحكومة حددت سقف الإنتاج عند 550 مليون طن هذا العام، أي بأقل بنسبة 8ر9% عن مستوى إنتاج العام الماضي الذي وصل إلى 610 مليون طن.

وقال تسريف إن الاستهلاك المحلي للوقود قفز بنسبة 12٪ إلى 155 مليون طن.

وشدد على أن السلطات ستعمل من أجل التأكد من التزام عمال المناجم بسقف الإنتاج كون الحكومة لا ترغب "في رؤية حجم إنتاج مبالغ فيه بدرجة تؤدي لتراجع الأسعار وانخفاض إيرادات الحكومة".

ولفت في الوقت نفسه إلى الوفاء بالالتزامات تجاه السوق المحلية، في إشارة إلى قاعدة تطالب عمال المناجم ببيع 25% من الإنتاج محليا بسعر ثابت.

وتراجعت أسعار الفحم في إندونيسيا بنسبة 28% العام الماضي، للعام الثالث، بعدما أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب.