زعيم شيعي عراقي يهدد القوات الأمريكية برد «مزلزل» على مقتل أبو مهدي المهندس

أعلن الزعيم الشيعي قيس الخزعلي الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" اليوم الخميس أن ساعة الصفر في عملية الثأر للقائد أبو مهدي المهندس لم تحن بعد، وعلى القوات الأمريكية أن تترقب الرد العراقي المزلزل.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه عبر موقع تويتر "لم تنطلق بعد ساعة الصفر من عمليات الثأر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس، ونحن قلنا أن الرد لن يكون أقل من الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني".

وأضاف "أن مجرد إطلاق صاروخين أخطآ هدفهما لا يعني شيئا".

وأكد "نحن لا نستهدف البعثات الدبلوماسية مطلقا، وحاليا لا نستهدف السفارة الأمريكية رغم الوجود الأمريكي والمخابراتي، إنما يتركز عملنا على الوجود العسكري بالأساس".

وقال الخزعلي "نقولها من جديد لقوات الاحتلال الأمريكي، بما أنكم رفضتم الانسحاب من أرض العراق الطاهرة، فترقبوا الرد العراقي المزلزل، وإن غدا لناظره قريب".