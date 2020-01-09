ريطانيا وكندا تؤكدان ضرورة عدم التصعيد بعد هجمات صاروخية إيرانية

رويترز

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون ونظيره الكندي جاستين ترودو بحثا الحاجة إلى وقف فوري للتصعيد من كافة الأطراف في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق ليل الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء بحث الزعيمان أيضا العمل سويا ومع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي.

وقدم جونسون التعازي في الكنديين الذين فقدوا أرواحهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.