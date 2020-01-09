الكشف عن شعار أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص «مصر 2020»

كشفت اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص « مصر 2020 » والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الوحدة الإفريقية، عن شعار الألعاب.

وتقام الألعاب بالقاهرة فى الفترة من 23 وحتى 31 يناير 2020 وفي آخر أسبوع من عام رئاسة الرئيس السيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية.

ووصف أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأنه قد روعي في تصميم شعار أول ألعاب إفريقية بأن يشمل المرتكزات الأساسية التى تستند عليها إقامة تلك الألعاب، على اعتبار أنها أول ألعاب قارية في تاريخ الأولمبياد الخاص ، وتعد أول ألعاب فى العالم يتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت بأبوظبي مارس 2019 والتي كانت تعد إنجازًا في ذلك الوقت بوصولها إلى نسبة 60:40 لأول مرة، حيث كانت نسبة الإناث في جميع الألعاب العالمية والإقليمية التي سبقتها لا تتعدى 30 فى المائة.

وتنطلق الفكرة الرئيسية للشعار الذى تم تصميمه على هيئة خريطة القارة الإفريقية مدمجة مع شعار الأولمبياد الخاص ومن خلال النظرة الأعمق للشعار ستجد وجها إفريقيا ممثلاً لكل من المرأة والرجل الإفريقيين بارزا من خلال التقاسيم والشفاة الإفريقية المميزة، وبغطاء الرأس التقليدي الزولو للمرأة أو بدونها لتمثل الرجل.

وترجع القبعة الزولو التقليدية إلى القبائل المتواجدة في جنوب إفريقيا وينتشر بعضهم أيضًا في كل من زيمبابوي وزامبيا وموزمبيق، ويتكلم الزولو لغة البانتو.

وترتكز خلفية الشعار على مجموعة من الرسومات والأيقونات الإفريقية الثابتة والمعروفة، فكل رسم يرمز إلى دولة إفريقية من الدول الـ 42 التى سوف تشارك فى أول ألعاب قارية إفريقية.