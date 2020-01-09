سفن صينية تغادر مياه متنازع عليها بعد تعهد إندونيسيا بتطبيق الحقوق البحرية

أعلن الجيش الاندونيسي، اليوم الخميس، أن ثمة سفن صيد وسفن تابعة لخفر السواحل الصيني، غادرت المياه الواقعة قبالة جزر ناتونا الإندونيسية بعد أن تعهد الرئيس جوكو ويدودو، بتطبيق الحقوق البحرية لبلاده، أثناء زيارة قام بها للمنطقة.

وقامت إندونيسيا بنشر أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف - 16" و4 سفن حربية، بعد أن رفضت عشرات السفن الصينية مغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، الواقعة قبالة الجزرالواقعة في المنطقة الجنوبية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي .

وقال سيسريادي، المتحدث باسم القوات المسلحة الاندونيسية: "من ملاحظتنا الجوية، لم تظهر سفن صيد صينية في مياه ناتونا".

وأضاف سيسريادي الذي يحمل اسما واحدا: "ستظل سفننا موجودة، بينما نقوم بتقييم الوضع".

وكان الرئيس جوكو تفقد السفن الحربية وقاعدة جوية محلية خلال زيارة قام بها إلى ناتونا أمس الأربعاء.

ووصف سيادة إندونيسيا في المياه الواقعة قبالة جزر ناتونا، بأنها "غير قابلة للتفاوض"، بعد أن أصرت الصين على أن صيادي السمك الصينيين لديهم حقوق مشروعة في العمل بالمنطقة.