عام 2019 الأكثر دفئا وجفافا في تاريخ أستراليا

شهدت أستراليا في عام 2019، أكثر الأعوام دفئا وجفافا على الاطلاق في تاريخها، بحسب ما ذكره المكتب الوطني للطقس، وهو ما يأتي في ظل ما شهدته البلاد من تدمير مساحات شاسعة من الأراضي تصل لملايين الهكتارات بسبب حرائق الغابات الشرسة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيانه السنوي بشأن المناخ، اليوم الخميس: "لقد كان 2019 أكثر الأعوام دفئا في تاريخ أستراليا، حيث ارتفعت درجة الحرارة المحلية بمتوسط 1.52 درجة فوق المتوسط، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 1.33 درجة مئوية زيادة عن المتوسط، التي تم تسجيلها في عام 2013".

وجاء متوسط درجات الحرارة الكبرى والصغرى السنوي، أعلى من المتوسط في جميع الولايات الست وإقليمين في أستراليا.

ومن جانبه، قال كارل براجانزا، رئيس مكتب رصد المناخ، إن المعدل السنوي لمتوسط درجات الحرارة المحلية الكبرى، "كان زائد درجتين. وهو أمر غير طبيعي".

وأضاف أن أستراليا شهدت "أكثر ستة أيام دفئا على الاطلاق"، والتي بلغت ذروتها بتسجيل 41.9 درجة مئوية في المتوسط بأنحاء القارة.

وأوضح براجانزا: "أعتقد أننا شهدنا 11 يوما هذا الصيف، تجاوزت خلالها درجات الحرارة اليومية المحلية 40 درجة، وهو أمر صعب للغاية."

وكان هناك 7 أشهر اعتُبرت الأكثر دفئا على الإطلاق خلال العام فيما يتعلق بمتوسط درجة الحرارة في أستراليا. كما كان هناك أيضا موجات حارة بصورة كبيرة في شهري يناير وديسمبر.

وقال التقرير إن "جميع الأعوام منذ عام 2013، كانت من بين أكثر 10 أعوام دفئا في تاريخ أستراليا. وهناك عام واحد فقط من بين الاعوام العشرة الأكثر دفئا (وهو عام 1998)، جاء قبل عام 2005".

وسجلت مدينتا بريسبان وكانبرا أعلى متوسط درجة حرارة سنوية في أستراليا على الإطلاق، بينما سجلت مدينتا هوبارت وسيدني ثاني أعلى متوسط لدرجات الحرارة.

وأوضح مكتب رصد المناخ إن أستراليا شهدت أيضا "تراجعا غير معتاد في معدلات هطول الأمطار" هذا العام، حيث بلغ متوسط هطول الأمطار 277 ملليمترا فحسب -وهو أدنى معدل تم تسجيله على الإطلاق- وهو أقل بنسبة 40% عن المتوسط.

وكان أدنى مستوى سابق لمتوسط معدل هطول الامطار هو 314.5 ملليمتر، وكان قد تم تسجيله في عام 1902. كما قال المكتب إن هطول الأمطار خلال العام كان أقل من المتوسط في أنحاء أستراليا، باستثناء أجزاء من المناطق المدارية الشمالية الغربية والشمالية في كوينزلاند.

وقد تأثرت معظم مناطق أستراليا بالجفاف، الذي اتسم بالشدة بشكل خاص في نيو ساوث ويلز وجنوب كوينزلاند، حيث توجد موجة شديدة من الجفاف منذ عام 2017.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن "مؤشر مخاطر حرائق الغابات" السنوي المتراكم -الذي يشير إلى شدة الطقس المصاحب للحرائق- كان الأعلى على الإطلاق.

وأوضح تقرير المناخ الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية إن الصلة بين الحرائق وتراجع معدلات سقوط الأمطار وزيادة درجات الحرارة، كانت واضحة.

ويشار إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي التي أتت عليها النيران في أنحاء أستراليا، منذ بدء موسم حرائق الغابات مبكرا هذا العام في شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى مقتل 26 شخصا على الأقل، وتدمير عدة آلاف من المنازل.

وقال براجانزا إن "مناخ أستراليا يزداد دفئا. فنحن لدينا أنواع معينة من الطقس، وخاصة موجات الحر والطقس المصاحب للحرائق، وهو الأمر الذي أصبح أكثر تكرارا وأشد حدة."

وأوضح براجانزا للصحفيين أن جميع الدلالات تشير إلى زيادة الطقس الكارثي المصاحب للحرائق.

وقال: "لقد كنا محظوظين في الصيف الماضي لأننا لم نشهد ذلك النوع من نشاط الحرائق الذي شهدناه هذا العام، إلا أننا لم نكن محظوظين بنفس القدر هذا العام".

وأضاف أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الأمور ستهدأ كثيرا خلال الأشهر القليلة المقبلة"، لكن هناك بعض الدلائل على أن "الرياح الموسمية بدأت تنشط".

ويأتي التقرير قبل يوم واحد من استعداد المجموعات المعنية بقضايا المناخ من طلاب الجامعات الأسترالية، للاحتجاج غدا الجمعة من أجل المطالبة بمزيد من العمل لمواجهة تغير المناخ.