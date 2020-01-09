محققون في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران لا يستبعدون إصابتها بصاروخ

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لم يستبعد التحقيق الرسمي في سقوط طائرة أوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، إمكانية إصابتها بصاروخ.

ويدرس محققون أوكرانيون أربعة سيناريوهات محتملة، حسبما قال ألكسي دانيلوف من مجلس الأمن الأوكراني على حسابه على فيسبوك.

وقال دانيلوف إن من بين ذلك، إمكانية أن تكون الطائرة قد تعرضت لهجوم بصاروخ روسي الصنع من طراز تور.

وأضاف أن من بين المحققين، خبراء ساعدوا في تحديد أن صاروخا مضادا للطائرات قد أسقط الطائرة التابعة لخطوط الطيران الماليزية على رحلة إم إتش 17 فوق أوكرانيا في عام 2014.

ومن بين السيناريوهات الأخرى، حدوث اصطدام بجسم طائر كطائرة مسيرة أو حدوث عطل في المحرك أو هجوم إرهابي.

وقال مسؤول إيراني إن "خللا فنيا" قد يكون السبب وراء الحادث.

وذكرت وكالة أنباء إسنا الإيرانية أن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي رفض تكهنات بشأن تحطم "مثير للشكوك".

وقال إسلامى إن "نيرانا اشتعلت في الطائرة بسبب خلل فني، ما تسبب في سقوطها".

وذكرت وسائل إعلام حكومية أوكرانية أن السبب الأكثر ترجيحا هو اشتعال في محرك الطائرة.

ولقي جميع ركاب الطائرة وطاقمها، والبالغ عددهم 176 شخصا، حتفهم جراء سقوطها الطائرة أمس بعد فترة قصيرة من إقلاعها من طهران.

وتم العثور على الصندوقين الأسودين ويتم فحصهما من جانب خبراء إيرانيين في مجال الطيران.

وأكد مكتب النائب العام في طهران أن جثث كل الركاب قد تم نقلها إلى خبراء الطب الشرعي.

وقال الوزير إن كلا الصندوقين الأسودين، اللذين يسجلان البيانات الرئيسية للرحلة، وجثث الركاب سيتم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس يوما للحداد الوطني، مع تنكيس الأعلام على المباني الحكومية، حسبما قال مكتبه الرئاسي في بيان.

وقال زيلينسكي في كلمة للأمة إن يوم تحطم الطائرة "أصبح صفحة سوداء في تاريخ أوكرانيا"، معربا عن تعازيه لأقارب الضحايا.

وقال المكتب الرئاسي إن كل أفراد طاقم الطائرة التسعة مواطنون أوكرانيون.

وكان معظم الضحايا إيرانيين وكنديين وفقا لقائمة تم عرضها على الموقع الالكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأعلن زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلادهما ستشتركان في أي تحقيق في حادث الطائرة.

ووصف ترودو الحادث بأنه واحد من أكثر الكوارث المميتة لمواطنين كنديين خلال عقود.

وتعمل وزارة الخارجية السويدية والشرطة السويدية لتحديد عدد رعايا السويد على متن الطائرة.